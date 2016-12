foto Ansa

23:18

- Un uomo di 57 anni è morto in un incidente tra due auto avvenuto sulla tangenziale di Milano. Nello scontro, avvenuto tra Brugherio e Cologno in direzione Bologna, sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui la moglie dell'uomo, di 58 anni, ricoverata in codice giallo. Ferite lievi, invece, per i tre giovani che viaggiavano sull'altra macchina. I rilievi sono ancora in corso e la circolazione è rallentata.