foto Ap/Lapresse

00:12

- E' precipitato per circa 150 metri in un canalone mentre stava raggiungendo la cima del monte Arera, nel territorio di Oltre il Colle, nella Bergamasca. Un uomo di 55 anni è ricoverato in gravissime condizioni a Bergamo. L'escursionista si trovava con tre amici, tutti ben attrezzati. All'improvviso la neve ha ceduto sotto i piedi dell'uomo, che è finito in un canalone, urtando ripetutamente le pareti rocciose.