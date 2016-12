foto Getty

20:07

- E' in fin di vita all'ospedale di Mantova Ali Bkhairi, 37enne tunisino trovato con la gola squarciata da una coltellata sul pianerottolo di casa a Mantova. Ancora sconosciute le circostanze in cui è maturato il ferimento, anche se secondo alcune testimonianze si farebbe strada l'ipotesi della lite, e quindi dell'aggressione, per motivi passionali. L'uomo è stato trovato con addosso solo le mutande sul pianerottolo di casa.