Milano, Macao occupa il cinema Manzoni

foto Ansa

15:33

- Il collettivo dei lavoratori dell'arte Macao, a un anno di distanza dall'occupazione della torre Galfa, per festeggiare il primo compleanno, ha occupato il cinema Manzoni in centro a Milano, al momento vuoto in quanto venduto. I giovani del collettivo, circa 150, si sono dati appuntamento davanti a palazzo Marino. Da lì, sotto la pioggia, si sono diretti verso il loro obiettivo, passando per via Monte di Pietà e via dei Giardini.