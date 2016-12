Pavia, mancano i fondi: niente asilo per disabili

- Fa discutere la delibera del Consiglio Comunale di Zerbolò, nel pavese. Il nuovo regolamento per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia limita infatti l’accesso “esclusivamente a bambini autosufficienti in tutte le loro funzioni fisiologiche”.

Il sindaco, Renato Fiocchi, sottolinea che non si tratta di una scelta discriminatoria, ma dettata dalle fredde esigenze di bilancio: “I problemi che l’amministrazione deve affrontare – ha spiegato a “La Provincia Pavese” - sono concreti e le risorse sempre più scarse. Ma i bambini con disabilità potranno frequentare la sezione statale”. La materna è infatti suddivisa in due classi, quella comunale accoglie 26 alunni ed è stata voluta dall’amministrazione comunale per garantire il servizio ad un numero maggiore di famiglie. La questione è puramente economica, occuparsi di bambini non autosufficienti renderebbe necessario un supporto che le casse cittadine non possono permettersi: “Il costo, attorno ai 500 euro mensili, sarebbe interamente a carico del Comune – prosegue Fiocchi – mentre nella statale l’ente municipale interviene solo in parte”.

Le motivazioni fornite dal sindaco non hanno tuttavia convinto l’opposizione, che bolla la disposizione come “razzista” e “incostituzionale”, una vera e propria pagina nera nella storia della cittadina pavese. Ma non è tutto, lo scontro prosegue su altre direttive contenute nel regolamento, come il divieto imposto agli insegnanti di somministrare farmaci ai bimbi, oltre all’obbligo di allegare alle richieste di dieta speciale un certificato medico che verifichi eventuali intolleranze o allergie. “È assurdo – ribatte la minoranza in Consiglio Comunale - come può frequentare chi richiede, per motivi religiosi, una dieta differente?”.

La polemica, che il sindaco di Zerbolò definisce “sterile” e figlia di una clima da campagna elettorale, dovrebbe far invece riflettere sulla situazione dei Comuni italiani: le risorse provenienti dalle Regioni e da Roma sono esigue e vanno centellinate, nell'impossibilità di garantire a tutti i cittadini i servizi basilari le amministrazioni rischiano di invischiarsi in un gioco di tagli e compromessi dove le esclusioni diventano inevitabili.