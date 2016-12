foto Afp

13:42

- Un operaio egiziano è salito su una gru, a Milano, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio. L'uomo si è arrampicato su una struttura che si trova in via Fratelli Zoia, all'interno dell'ospedale San Carlo, dove è presente un cantiere. Sul posto è intervenuta la polizia che sta cercando di comunicare con l'operaio per convincerlo a scendere.