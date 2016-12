Milano, trovati interrati fusti radioattivi

foto Afp 08:21 - Per 15 anni sopra una potenziale bomba, radioattiva. Questa la "sgradevole" esperienza degli abitanti dell'elegante palazzina in via Soave 12, a Milano. A pochi metri da loro un deposito abusivo di materiale radioattivo. Tutta colpa, sostiene un'indagine del pm Tiziana Siciliano, di un ingegnere di origine austriache, titolare di una ditta che per decenni ha armeggiato con sostanze tossiche, interrandole invece di stoccarle. - Per 15 anni sopra una potenziale bomba, radioattiva. Questa la "sgradevole" esperienza degli abitanti dell'elegante palazzina in via Soave 12, a Milano. A pochi metri da loro un deposito abusivo di materiale radioattivo. Tutta colpa, sostiene un'indagine del pm Tiziana Siciliano, di un ingegnere di origine austriache, titolare di una ditta che per decenni ha armeggiato con sostanze tossiche, interrandole invece di stoccarle.

Federico P., oggi 86enne, eludendo la legge, ha interrato tali sostanze nel cortile, e le ha coperte con delle assi in legno e per evitare che qualcuno ci si imbattesse: Non solo, riporta la Repubblica: vi ha apposto un poco tranquillizzante cartello triangolare giallo con la scritta (in mezzo a un teschio) "materiale radioattivo". I vigili del fuoco, dopo aver riscontrato la presenza di cesio, cobalto e uranio oltre i limiti di sicurezza , hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'area, in attesa del loro trasferimento.



La scoperta è avvenuta a luglio dell'anno scorso, quando durante un controllo è stata riscontrata nello stabile in questione una percentuale di radioattività superiore alla norma. Sconcertante la giustificazione dell'ingegnere, che ha candidamento ammesso che alcuni fusti, sotterrati e non stoccati, sotto il suo scantinato erano effettivamente radioattivi. Rischia se riconosciuto colpevole, almeno dieci anni di carcere. In attesa delle conclusioni dell'inchiesta, i tecnici dell'Enea hanno allestito un tendone, isolato l'area e portato via tutto il materiale infiammabile.