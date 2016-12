Varese, Ottavio Missoni lascia l'ospedale

foto Ap/Lapresse Correlati Aereo scomparso in Venezuela, a bordo Vittorio Missoni

Ottavio Missoni ha lasciato l'ospedale di Circolo di Varese e, a quanto fanno sapere fonti della famiglia, sarebbe stato portato a casa dove si è "accomodato in poltrona". Missoni martedì mattina era stato trasportato al pronto soccorso dopo che si era sentito male nella sua villa a Sumirago, in provincia di Varese, dove si trova anche la sede e lo stabilimento della griffe e dove ora lo stilista è rientrato.

Il creativo 92 anni era stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Circolo di Varese a causa di uno scompenso cardiaco e di insufficienza respiratoria.



Il sindaco di Sumirago: "Vicini alla famiglia" - "Tutto il paese si stringe attorno alla famiglia Missoni, speriamo che Ottavio si riprenda presto". Lo ha detto il sindaco di Sumirago Mauro Croci, dopo il ricovero in ospedale di Ottavio Misson. "Domani cercherò di contattare l'azienda e alcune persone vicine alla famiglia per esprimere il nostro affetto in questo momento difficile", ha proseguito.



Missoni, il Varesotto e la scomparsa del figlio - Ottavio Missoni vive in provincia di Varese dagli anni 50, dopo il matrimonio con Rosita Jelmini. A Sumirago si trova il quartier generale della griffe e lo stabilimento, adiacenti alla villa di famiglia. Il paese aveva già seguito con apprensione le ricerche del figlio di Ottavio, Vittorio, scomparso il 4 gennaio a Los Roques, in Venezuela, mentre stava viaggiando su un aereo da turismo con la compagna e una coppia di amici.