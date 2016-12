foto Corriere della Sera

19:49

- I magistrati di Milano si stanno muovendo per bloccare lo yacht, riconducibile a Riccardo Bossi, figlio di Umberto, ormeggiato in un porto tunisino e che, secondo le indagini, sarebbe stato acquistato attraverso un'appropriazione indebita dell'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito. Tra investigatori italiani e tunisini sono stati avviati i contatti per una rogatoria.