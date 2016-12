foto Ansa

23:52

- Un cicloamatore di 27 anni residente a Cividale di Rivarolo mantovano, Fabio Vida, è morto dopo aver sbattuto contro un'auto ferma sul ciglio della strada con le quattro frecce lampeggianti. L'incidente è accaduto sulla ex statale Padana Inferiore, nei pressi di Marcaria. Il giovane, che era solo durante la sgambata quotidiana, è stato trasportato in gravissime condizioni, in eliambulanza, all'ospedale di Brescia, dove è spirato in serata.