Si ribalta con canoa, muore ragazza di 13 anni

E' morta agli Spedali Civili di Brescia una 13enne che ieri, dopo essersi ribaltata con la sua canoa nelle acque del fiume Oglio, era rimasta per alcuni minuti sott'acqua. La ragazza, di nome Francesca, era stata immediatamente raggiunta dai soccorsi ma gli uomini del 118 erano riusciti a estrarla dall'acqua con fatica. La prolungata mancanza d'ossigeno si è rivelata fatale. Il tragico incidente è avvenuto a Palazzolo, nel Bresciano.

Francesca è morta in ospedale dove era stata portata in condizioni critiche dopo che vigili del fuoco prima e 118 poi le avevano praticato sul posto il massaggio cardiaco. Erano circa le 18.30 di venerdì quando, all'altezza del Ponte Romano, nei pressi di Palazzolo, la canoa sulla quale si trovava la giovane sportiva si è ribaltata, forse a causa della forte corrente, incagliandosi in un pilone. La ragazza si stava allenando con alcuni compagni e un istruttore.



La 13enne è rimasta sott'acqua per diversi minuti mentre i soccorritori, che l'hanno raggiunta in pochi istanti, lottavano contro il tempo per salvarle la vita. Portata a riva un centinaio di metri più a valle, Francesca è stata sottoposta alle prime cure mediche d'emergenza e poi portata agli Spedali Civili, dove i medici cercato inutilmente di rimediare ai danni provocati dalla prolungata mancanza d'ossigeno.