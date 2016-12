Furto oratorio, prete mette video su Facebook

Il parroco ha infatti diffuso su Facebook il video delle telecamere di sorveglianza in cui viene ripresa l’intera scena: “Si tratta di professioniste - ha dichiarato don Andrea a Il Giorno – hanno lasciato di stucco gli stessi Carabinieri chiamati a visionare le immagini”.

Colpisce soprattutto l’affabilità delle due, premurose con le suore e socievoli con le persone di passaggio: tutta una messa in scena finalizzata a far passare inosservata la loro presenza, il loro girovagare nelle stanze dell’oratorio. In un attimo sfilano i soldi da un portafoglio, se li infilano nei pantaloni e via. Senza dimenticare di salutare però: come detto, hanno cura per i dettagli le due.

Il sacerdote ne è convinto, la serie di furti che ha segnato i suoi sei anni nella parrocchia monzese deve avere fine, e per farlo ha sguinzagliato gli strumenti che “sorella tecnologia” gli ha messo a disposizione: le foto delle ladruncole ora tappezzano l’oratorio, il filmato circola in rete nella speranza che qualcuno le riconosca e le consegni alla giustizia. Giustizia terrena, per inciso. “E che ci provino a denunciarmi per lesione della privacy – aggiunge il prete – almeno così saprò chi è stato”. E il perdono cristiano? Don Andrea precisa: "Certamente le perdoneremo, vogliamo individuarle anche per poterle aiutare".