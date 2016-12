Milano, studentessa 16enne denuncia abusi

foto Ansa 08:27 - Sarebbe stata prelevata per strada mentre andava a scuola, costretta a salire su un furgone, fatta spogliare, bendata e palpeggiata da alcuni uomini, forse nordafricani. E' quanto ha denunciato qualche giorno fa una studentessa di 16 anni ai carabinieri di Corsico e Rozzano, nel Milanese, che ora stanno indagando per verificare il suo racconto. Gli abusi sarebbero avvenuti a Rozzano la mattina di lunedì scorso. - Sarebbe stata prelevata per strada mentre andava a scuola, costretta a salire su un furgone, fatta spogliare, bendata e palpeggiata da alcuni uomini, forse nordafricani. E' quanto ha denunciato qualche giorno fa una studentessa di 16 anni ai carabinieri di Corsico e Rozzano, nel Milanese, che ora stanno indagando per verificare il suo racconto. Gli abusi sarebbero avvenuti a Rozzano la mattina di lunedì scorso.

Secondo il racconto della giovane, gli aggressori l'avrebbero poi abbandonata a Zibido San Giacomo (Milano) dopo averle portato via il cellulare e da lì avrebbe raggiunto in autobus la madre sul luogo di lavoro.



I carabinieri hanno spiegato che sulla ragazza e sulla sua famiglia, padre e madre che lavorano, due fratelli e una sorella, non è emersa al momento alcuna ombra. I militari sono alla ricerca di filmati dalle telecamere della zona e hanno deciso di inviare al Ris gli abiti che la 16enne indossava la mattina di lunedì scorso.