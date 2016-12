foto Ansa

- Paura in un camping di Colico, in provincia di Lecco. Nella notte si è sviluppato un incendio che ha costretto i molti turisti presenti a fuggire: un centinaio gli sfollati, per lo più stranieri scesi in Italia per un anticipo di vacanze. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno circoscritto subito il fuoco per evitare l'estensione delle fiamme al bosco di conifere adiacente.