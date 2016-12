foto Dal Web

20:38

- Un parapendio a motore è precipitato a Monzambano, piccolo Comune dell'alto Mantovano. Nell'impatto è morto il pilota, Dario Cavazzan, di 52 anni, residente in zona. Lo rende noto il personale del 118 e l'elisoccorso da Brescia. L'uomo, esperto di volo a vela, era arrivato a metà pomeriggio in un campo con un gruppo di amici per provare il mezzo acquistato una settimana prima. Poco dopo il decollo, l'apparecchio è andato in stallo, precipitando.