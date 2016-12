Pavia, anziana con la testa fracassata

foto Da video 20:47 - Giallo a Montecalvo Versiggia, Nell'Oltrepò pavese. Alma Pegorara, 76 anni, è stata trovata morta, con la testa fracassata, dal figlio Andrea Castaldi e dal cognato della donna, Sergio Castaldi. Andrea Castaldi, ascoltato per diverse ore dai carabinieri di Stradella (Pavia), ha spiegato di essere stato chiamato dai vicini di casa di sua madre che ieri si erano preoccupati per non averla vista uscire. - Giallo a Montecalvo Versiggia, Nell'Oltrepò pavese. Alma Pegorara, 76 anni, è stata trovata morta, con la testa fracassata, dal figlio Andrea Castaldi e dal cognato della donna, Sergio Castaldi. Andrea Castaldi, ascoltato per diverse ore dai carabinieri di Stradella (Pavia), ha spiegato di essere stato chiamato dai vicini di casa di sua madre che ieri si erano preoccupati per non averla vista uscire.

La pensionata ha parlato martedì con un suo vicino di casa, per accordarsi su un lavoro da svolgere al più presto nella sua abitazione a causa di uno scarico fognario che si era otturato. Alma Pegorara ne aveva parlato, lo stesso giorno, con suo cognato Sergio Castaldi. Poi, da quel momento nessuno l'ha più sentita nè vista. L'allarme è stato mercoledì i vicini, preoccupati dal non aver visto la signora Alma uscire di casa come faceva ogni mattina.



Il figlio, racconta il quotidiano "La provincia pavese", a quel punto ha inutilmente tentato di chiamare la mamma al telefono. Poi, utilizzando una scala, è salito assieme al cognato al primo piano della villa e ha trovato il cadavere nel corridoio al piano terra della casa. In base ai primi accertamenti medico-legali, la morte della pensionata (ritrovata con la testa fracassata) potrebbe risalire alla sera di martedì. Nelle ultime ore di vita la donna stava stirando, perché accanto al corpo è stato trovato l'asse da stiro con il ferro ancora acceso.



Non viene esclusa l'ipotesi di un malore. Ma, al momento, la pista più attendibile sembra quella di un omicidio. Oltre al sangue sulla faccia, sul cadavere è stata infatti ritrovata una ferita al capo. Inoltre gli investigatori hanno rinvenuto diverse impronte sul pavimento: una serie di elementi che potrebbe far pensare ad un'aggressione sfociata in un delitto. Dalle stanze della casa pero' non mancava nulla: quindi appare improbabile che l'anziana sia stata aggredita da un rapinatore.



Sul decesso la Procura della Repubblica di Voghera (Pavia) ha aperto un'inchiesta, incaricando un perito di seguire l'autopsia che verrà effettuata domani. Il figlio della vittima è stato sentito in qualità di testimone per otto ore nella caserma dei carabinieri di Stradella (Pavia), dalla quale è uscito per tornare a casa alle tre della notte. L'uomo vive solo, così come viveva la madre Alma, rimasta vedova quattro anni fa.