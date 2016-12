foto Ansa

22:11

- Un agente di polizia locale è stato volontariamente investito a Milano da un pregiudicato che poi è fuggito senza prestare soccorso. Il pirata è stato rintracciato in poche ore e arrestato. Il vigile investito ha riportato la lussazione di una spalla. In manette Michele C., di 31 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga. Ora rischia l'accusa di tentato omicidio.