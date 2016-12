foto Ansa

07:25

- La guardia di finanza di Bergamo ha scoperto nella Bassa Bergamasca un capannone adibito a laboratorio tessile clandestino con 30 "postazioni" per lavoratori cinesi "in nero". Parte del capannone era adibita a dormitorio e cucina, in pessime condizioni igieniche. L'attività è stata chiusa e al titolare è stata comminata una sanzione.