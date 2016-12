foto Carabinieri

- Tre romeni sono stati arrestati dai carabinieri di Sesto San Giovanni, nel Milanese, per aver profanato un centinaio di tombe dal nuovo cimitero del centro alle porte del capoluogo lombardo, portando via arredi sacri in rame e bronzo. I tre, di età compresa tra i 20 e i 37 anni, erano già tutti noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di ricettazione, tentato furto e profanazione di tombe.