Litigio per i cani finisce nel sangue, 50enne accoltellato dal vicino di casa

foto LaPresse Correlati Pavia, 47enne muore azzannato da un cane 19:35 - Un 50enne di Pavia è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato da un vicino di casa, con il quale litigava di frequente a causa dei cani. L'episodio si è verificato nel quartiere Vallone alla periferia della città. L'uomo, spingendo la moglie in carrozzina, stava scendendo verso il garage di casa quando è stato aggredito dal suo vicino: quest'ultimo, dopo una breve fuga in auto, si è costituito. - Un 50enne di Pavia è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato da un vicino di casa, con il quale litigava di frequente a causa dei cani. L'episodio si è verificato nel quartiere Vallone alla periferia della città. L'uomo, spingendo la moglie in carrozzina, stava scendendo verso il garage di casa quando è stato aggredito dal suo vicino: quest'ultimo, dopo una breve fuga in auto, si è costituito.

L'aggressore spesso si lamentava per i cani troppo rumorosi del vicino. Quando, transitando in auto nel garage di casa, ha visto la coppia ha frenato di colpo, è sceso dalla sua vettura e ha inferto due coltellate al 50enne. L'aggressore è poi fuggito in auto, ma una ventina di minuti dopo si è costituito ai carabinieri. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono state giudicate serie dai medici.