Garlasco, Cassazione annulla l'assoluzione di Stasi: il processo è da rifare

foto LaPresse Correlati I genitori di Chiara: "Non è una vittoria"

La mamma di Chiara: "Vogliamo giustizia"

Garlasco, il Pg: "Accuse contro Stasi molto valide" 12:30 - Annullata la sentenza di assoluzione di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia): lo ha deciso la Prima Sezione penale della Cassazione disponendo un nuovo processo d'appello, che si svolgerà davanti alla Corte di Assise di Milano. "Sono dispiaciuto, non si capisce il motivo", ha commentato Stasi. - Annullata la sentenza di assoluzione diper l'omicidio di, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia): lo ha deciso la Prima Sezione penale della Cassazione disponendo un nuovo processo d'appello, che si svolgerà davanti alla Corte di Assise di. "Sono dispiaciuto, non si capisce il motivo", ha commentato Stasi.

"Siamo contenti che le nostre valutazioni abbiano trovato un'autorevole conferma". Così Francesco Compagna, uno degli avvocati di parte civile che ha rappresentato la famiglia Poggi, confermando l'esito della Cassazione sull'omicidio di Chiara Poggi. Rita, la madre della giovane ha spiegato: "Sono contenta perché i giudici hanno capito che Chiara ha bisogno di verità. E' sei anni che aspettiamo".



Stasi: "Sono dispiaciuto e incredulo" - "Sono dispiaciuto, non si capisce il motivo". Questa la reazione di Alberto Stasi all'annullamento della sua assoluzione per l'omicidio di Chiara, come riferito da uno dei suoi legali, Fabio Giarda. "Leggeremo le motivazioni", ha detto l'avvocato. "Non ce lo aspettavamo - ha aggiunto - le due sentenze erano granitiche e cristalline. Bisognerà vedere se la Cassazione ha accolto i motivi di ricorso o se ha solo accettato le richieste di rinnovazione". Potrebbero essere due, infatti, gli elementi da riesaminare: il capello ritrovato nella mano di Chiara e la bicicletta. Ma anche se questi, ha spiegato l'avvocato, "avevamo concordato insieme quali accertamenti fare".



Alberto Stasi oggi non era in aula. Diversamente da quanto avvenuto il 5 aprile, quando l'udienza fu rinviata, e da ieri, quando Stasi ha partecipato al procedimento in aula prendendo appunti durante la requisitoria del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, oggi il giovane, unico imputato per il delitto, ha preferito non essere presente.