foto LaPresse

09:22

- Attesa oggi per la decisione della Corte di Cassazione sulla sorte di Alberto Stasi, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Stasi è stato assolto in primo e secondo grado, ma quest'ultima sentenza è stata impugnata in Cassazione. Ieri, nel corso dell' udienza davanti alla Suprema Corte, il pg ha chiesto l' annullamento della sentenza di secondo grado ed un nuovo processo a Stasi.