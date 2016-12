Garlasco, il Pg di Cassazione: "Riaprire il processo, accuse contro Stasi molto valide"

foto Ap/Lapresse Correlati Stasi assolto, ricorso in Cassazione

Assolto in appello 19:49 - Annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello. E' la richiesta del Pg della Cassazione, Roberto Aniello, al termine della requisitoria sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi che vede come unico imputato Alberto Stasi. Nelle sentenze di primo e secondo grado che l'hanno assolto si ravvisano "evidenti illogicità, lacune e incongruenze", oltre a una "sopravvalutazione della prova scientifica", ha detto il procuratore.

La telefonata che allarmò Stasi - Una telefonata con una risposta muta di ben 12 secondi attivata in realtà dal sistema automatico di allarme dell'abitazione, ma che avrebbe indotto Alberto Stasi a ritenere che Chiara Poggi fosse rinvenuta dopo un suo tentativo di omicidio. E' la tesi del sostituto procuratore generale Aniello a sostego dell'accusa di colpevolezza nei confronti del giovane, unico imputato per l'omicidio della ragazza e assolto nei primi due gradi di giudizio.



Pg: "Pensò che Chiara fosse ancora viva" - Aniello, che ha parlato di "ipotesi accusatorie sorrette da validi motivi", ha ripercorso le telefonate effettuate da Stasi la mattina dell'omicidio, approfondendo e fornendo una nuova spiegazione di quella attivata dal sistema di allarme, già menzionata nella sentenza di primo grado. "Stasi - ha spiegato Aniello - ha effettuato una serie di telefonate sia da fisso che da cellulare ad intervalli cadenzati, arrivando a fare ad un certo punto ben sette chiamate" in un breve arco di tempo. "Intorno alle 13.26, 13.27 - ha proseguito il sostituto procuratore generale - c'è stata una chiamata di Stasi al fisso della famiglia Poggi che ha avuto una risposta muta di dodici secondi data in automatico dal sistema di allarme" predisposto per attivarsi. Stasi è quindi "rimasto in linea dodici secondi, un tempo non brevissimo - ha rilevato Aniello - ma interrogato non dirà mai di aver avuto questa risposta muta e di essere rimasto in linea per dodici secondi". In base a questo quadro "ritengo ragionevole che Stasi colto dal panico e credendo che la vittima si fosse ripresa sia entrato per controllare se Chiara fosse viva o morta. E forse ha fatto i primi gradini della scala su cui si trovava il corpo evitando consapevolmente le macchie di sangue".



La difesa di Alberto Stasi: "Nessun grave indizio" - - "Durante i 6 anni del procedimento nessun giudice ha identificato gravi indizi di colpevolezza su Alberto Stasi". Lo ha detto il difensore di Stasi, Angelo Giarda, nella sua arringa davanti ai giudici della Cassazione, chiedendo che i ricorsi contro la sentenza d'assoluzione di secondo grado presentati dalla procura generale e dalle parti civili siano dichiarati inammissibili o infondati.



Sentenza giovedì alle 10 - La Cassazione ha poi fatto sapere che comunicherà giovedì mattina alle 10 la sentenza o le decisioni assunte sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi.