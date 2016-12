Yara, Dna conferma: il killer è figlio dell'autista

foto Ansa Correlati Il giallo di Yara 15:01 - Altro passo in avanti nelle indagini sul delitto di Yara. Secondo i genetisti, non può che essere il figlio di Giuseppe Guerinoni, e non il nipote, l'assassino della giovane. Le analisi dopo la riesumazione dell'autista di Gorno, nella Bergamasca, escludono che vi possa essere un legame nonno-nipote. L'omicida, il cui materiale genetico è stato ritrovato sul corpo della vittima, avrebbe dunque una cinquantina d'anni. - Altro passo in avanti nelle indagini sul delitto di. Secondo i genetisti, non può che essere il figlio di Giuseppe Guerinoni, e non il nipote, l'assassino della giovane. Le analisi dopo ladell'autista di Gorno, nella Bergamasca, escludono che vi possa essere un legame nonno-nipote. L'omicida, il cui materiale genetico è stato ritrovato sul corpo della vittima, avrebbe dunque una cinquantina d'anni.

A testimoniarlo ci sono gli accertamenti compiuti sul cromosoma Y, quello che si trasmette di padre in figlio: l'Y di Guerinoni e quello di "ignoto 1" sono infatti identici secondo gli esperti della polizia scientifica e i consulenti del pm Letizia Ruggeri.



Risentita l'ex di Fikri - Intanto dopo Mohammed Fikri e il suo ex datore di lavoro Roberto Benozzo, verrà risentita in procura a Bergamo anche Fatija Sabri, l'ex fidanzata del marocchino scagionato dall'accusa di aver ucciso Yara ma indagato per favoreggiamento. Gli inquirenti intendono infatti chiarire tutti gli eventuali dubbi relativi alla cosiddetta pista del cantiere di Mapello, dove Fikri e Benozzo lavoravano la sera del rapimento di Yara e dove portò, ancora non si sa perché, il fiuto dei cani molecolari.