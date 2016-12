foto Ansa

23:45

- Alcuni resti umani sono stati ritrovati in un bosco in Valtellina. La polizia sta cercando di capire a chi appartengano e se la causa della morte sia riconducibile a qualche forma di violenza. Il rinvenimento dopo una telefonata al 113 di un abitante della frazione di Arquino del comune di Sondrio, che ha informato gli agenti di avere trovato in un bosco vicino a casa propria un teschio. Nel sopralluogo gli investigatori hanno trovato altre ossa.