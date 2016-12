Milano, ragazzina resta impigliata al collo con il guinzaglio del cane: è in coma

foto Ansa

14:00

- Una 12enne è in coma farmacologico dopo essere rimasta impigliata con il collo al guinzaglio del proprio cane mentre giovava in una giostra a Milano. La ragazzina, che aveva portato il cagnolino al parco, ha messo il guinzaglio attorno al proprio collo e si è diretta su un gioco simile a una piccola seggiovia che unisce due collinette. Nel punto più alto, dove non si tocca con i piedi, è scivolata ed è rimasta impiccata.