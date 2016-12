foto Ap/Lapresse

20:53

- Tredici stelle di David a sei punte sono state trafugate da lapidi ebraiche nel Cimitero Maggiore di Milano. Oltre alla polizia locale, sono intervenute sul luogo del furto anche la Digos e la polizia scientifica per gli opportuni rilievi. Non risultano scritte e altri danneggiamenti. Il custode del cimitero, in via Jona, ha sporto denuncia.