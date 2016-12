Cremona, centauro ucciso da 19enne ubriaca

foto LaPresse 13:57 - Un motociclista è morto dopo essere stato tamponato da un'auto sulla statale Cremona-Mantova, nel territorio di Gadesco (Cremona). La vittima è un 39enne di Trento, Fabrizio Sontacchi. Al volante della macchina c'era una 19enne che guidava in stato di ebbrezza. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. La giovane, ballerina di lap dance, rincasava con due colleghe di 22 e 24 anni, dopo il lavoro in un locale nella zona. - Un motociclista è morto dopo essere stato tamponato da un'auto sulla statale Cremona-Mantova, nel territorio di Gadesco (Cremona). La vittima è un 39enne di Trento, Fabrizio Sontacchi. Al volante della macchina c'era una 19enne che guidava in stato di ebbrezza. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. La giovane, ballerina di lap dance, rincasava con due colleghe di 22 e 24 anni, dopo il lavoro in un locale nella zona.

Dalle prime ricostruzioni l'Audi con a bordo le tre ragazze, dopo avere sorpassato un camion avrebbe tamponato il motociclista che viaggiava su una Yamaha di grossa cilindrata. L'uomo è giunto in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La giovane conducente, romena neopatentata, guidava in stato di ebbrezza. E' stata portata in ospedale sotto shock e subito dimessa.