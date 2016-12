foto Ansa

19:45

- Giallo a Zingonia di Verdellino, in provincia di Bergamo, dove un uomo è precipitato da un palazzo di piazza Affari, finendo addosso a due biciclette e morendo sul colpo. L'identità della vittima è tutt'ora sconosciuta. L'episodio è avvenuto alle 16.30: non è ancora chiaro da quale dei 16 piani della struttura l'uomo sia caduto, visto che, dalle prime indagini dei carabinieri, non risulterebbe tra i residenti dell'edificio.