foto Ansa

12:01

- Un giovane di 25 anni è stato ferito con una pistola la scorsa notte in strada a Malnate, in provincia di Varese. La vittima, raggiunta da cinque colpi, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tradate. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 in piazza Cavour, nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sull'episodio.