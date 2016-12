Yara, le indagini portano in Val Seriana: il killer della 13enne è nato a Clusone?

foto LaPresse Correlati Tutto sul caso di Yara 13:51 - Nuove indiscrezioni sull'identità del killer di Yara Gambirasio. A due anni dalla morte della 13enne di Brembate di Sopra, il nome di chi l'ha uccisa ancora non c'è. Tuttavia è emerso che l'amante di Giuseppe Guerinoni avrebbe partorito il figlio, il possibile assassino della giovane, nella Casa dell’Orfano di Clusone (in Val Seriana). La donna, che gli inquirenti stanno ancora cercando, avrebbe lasciato lì il piccolo, forse trasferendosi altrove. - Nuove indiscrezioni sull'identità del killer di. A due anni dalla morte della 13enne di, il nome di chi l'ha uccisa ancora non c'è. Tuttavia è emerso cheavrebbe partorito il figlio, il possibile assassino della giovane, nella(in Val Seriana). La donna, che gli inquirenti stanno ancora cercando, avrebbe lasciato lì il piccolo, forse trasferendosi altrove.

Le ultime novità sono state pubblicate dal quotidiano locale Araberara che, ascoltando alcuni testimoni, ha raccolto questi elementi. "Erano gli anni '60 - si legge - e si racconta che una ragazza era rimasta incinta qui a San Lorenzo di Rovetta. La chiamavano con un soprannome per via del colore dei capelli e probabilmente portava anche il cognome tipico delle famiglie del paese. Tutti ne parlavano: la donna avrebbe partorito alla Casa dell'Orfano, a Clusone, dove si sarebbe rifugiata quand'era incinta, ma poi sarebbe tornata in paese, si sarebbe sposata e ora sarebbe nonna".



Gli inquirenti avrebbero già indagato sulla pista di Clusone, senza però trovare ancora conferme. I registri della Casa dell'Orfano, che venne chiusa a metà degli anni '80, infatti non sono stati trovati. C'è il concreto rischio che quei documenti non siano mai esistiti. Emergono poi anche nuove rivelazioni su Giuseppe Guerinoni, che un anziano che l'ha conosciuto descrive come "uno che amava fare il galante con le donne che prendevano la corriera".