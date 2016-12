foto Ansa

10:39

- Francesco Leone, capo della banda che mise in atto il sequestro di Giuseppe Spinelli, il ragioniere di Silvio Berlusconi, e di sua moglie, vuole risarcire il leader Pdl e le due "vittime". I sequestratori avevano chiesto al leader Pdl 35 milioni in cambio di documenti, mai esistiti, sulla sentenza sul Lodo Mondadori. Leone ha anche venduto un'auto per cercare di raccogliere, come ha spiegato il suo legale, Gianluca Maris, una "cifra dignitosa".