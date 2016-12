"Vuoi lavoro? Togliti il velo", ragazza fa ricorso

foto Afp 08:56 - Cerca lavoro e viene respinta dalle aziende perché indossa lo hijab, il velo tradizionale islamico. E' la storia di Sara Mahmoud, 21enne nata a Milano da genitori egiziani. Come tantissime ragazze della sua età, cerca qualche lavoretto da affiancare agli studi. Così manda il suo cv e la foto. Ma la risposta è più o meno sempre la solita: "Saresti disposta a toglierti il velo?". Ora la giovane ha fatto ricorso al tribunale di Lodi. - Cerca lavoro e viene respinta dalle aziende perché indossa lo hijab, il velo tradizionale islamico. E' la storia di Sara Mahmoud, 21enne nata a Milano da genitori egiziani. Come tantissime ragazze della sua età, cerca qualche lavoretto da affiancare agli studi. Così manda il suo cv e la foto. Ma la risposta è più o meno sempre la solita: "Saresti disposta a toglierti il velo?". Ora la giovane ha fatto ricorso al tribunale di Lodi.

Sara, come riporta il quotidiano Repubblica, si era iscritta alla mailing list di varie società per ricevere proposte di lavoro. Diverse volte era stata contattata dalle società interinali e poi respinta a causa del velo che porta per motivi religiosi e che le incornicia solo il volto. Non si tratta infatti del niqab, che copre interamente il viso lasciando scoperti solo gli occhi, ma del velo più diffuso tra le donne musulmane che copre solo i capelli, le orecchie e il collo e può essere di vari colori e tessuti.



Inequivocabile la mail di riposta di una società che organizza volantinaggi pubblicitari in fiera, a cui Sara si era proposta: "Mi piacerebbe farti lavorare perché sei molto carina, ma sei disponibile a toglierti il chador?". Di fronte alla risposta cortese ma negativa della ragazza arriva il rifiuto da parte dell'ufficio risorse umane con la seguente spiegazione: "Immaginavo, purtroppo i clienti non saranno mai così flessibili. Grazie comunque". Ora il carteggio è finito in tribunale. Gli avvocati della 21enne depositeranno un ricorso per "accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dei comportamenti " della società.