Garofalo, Cosco voleva uccidere anche la figlia

Carlo Cosco fece "un unico commento" dopo avere strangolato la sua ex compagna, Lea Garofalo. Disse: "La bastarda se ne era accorta", cioè aveva capito che lui l'aveva portata in un appartamento per ucciderla. Lo ha raccontato in aula il pentito Carmine Venturino, che nei mesi scorsi, dopo la sentenza di primo grado, ha messo a verbale nuovi dettagli sull'efferato omicidio della testimone di giustizia.

"Voleva uccidere anche la figlia" - Secondo quanto riferito dal pentito, Cosco, dopo aver ucciso la ex compagna avrebbe avuto anche l'intenzione di ammazzare la loro figlia, Denise, perché dopo l'omicidio la giovane stava parlando con gli investigatori. "Se sono vere queste dichiarazioni che sta facendo, fate quello che dovete fare", avrebbe detto proprio a Venturino.



"Mentre bruciava le spaccavamo le ossa" - Il racconto del pentito non tralascia i momenti più drammatici. "Mentre il corpo bruciava, spaccavamo le ossa con una pala", ricorda l'uomo, spiegando anche di avere visto che la corda con cui era stata strangolata la donna "le era entrata nella carne e lei aveva molti colpi in faccia, una parte della faccia era schiacciata". Ad ascoltarlo, in un corridoio vicino all'aula e non visibile, c'era la figlia di Lea, che vive sotto protezione.



Venturino ha ripercorso gli attimi in cui vide, assieme a Rosario Curcio, un altro imputato, il cadavere di Lea in un appartamento dopo che la donna era stata uccisa da Carlo Cosco e dal fratello Vito. "Aveva i vestiti strappati sul petto e un laccio verde sul collo con cui era stata strangolata - ha spiegato -, c'era del sangue". Lui e Curcio misero il corpo "in uno scatolone" e nei due giorni successivi in un magazzino nel monzese lo bruciarono e fecero sparire i resti.