Milano, stupratore in bici condannato a 20 anni

Venti anni di carcere all'egiziano Sameh El Melegy, lo stupratore seriale che ha agito nella maggior parte dei casi in bici, accusato di violenza sessuale nei confronti di venti donne. E' la condanna, con rito abbreviato, emessa dal gup di Milano, Antonella Bertoja. Sameh El Melegy fermava le sue vittime chiedendo una sigaretta e poi le spingeva a terra e tentava di abusare di loro.

Il pm, Gianluca Prisco, titolare dell'inchiesta, nel formulare la richiesta di condanna nei confronti dello stupratore seriale in bici aveva chiesto 122 anni di carcere. Una richiesta di pena esemplare ma teorica in quanto il codice, in questi casi, fissa un termine massimo di 30 anni. Pena base, dunque, di 30 anni, ma ridotta a 20 dal giudice in conseguenza della scelta del rito abbreviato.



Il giudice inoltre ha condannato l'egiziano a una multa anche per alcune rapine e furti commessi nei confronti delle sue giovani vittime, nove delle quali si sono costituite parti civili così come il Comune di Milano. A otto ragazze sono state liquidate provvisionali che vanno dagli 8 ai 20mila euro, a una invece un risarcimento di 12mila euro e a Palazzo Marino 10mila euro per il danno di immagine.



La tecnica - Lo stupratore ha agito, eccetto un caso avvenuto nel 2009, nel 2012, in gran parte di notte ma qualche volta anche la mattina presto e durante il giorno. Nella maggior parte dei casi l'uomo, ora in carcere e reo confesso, si aggirava con la bici, con un parafango posteriore simile a un alettone, da mezzanotte alle 4, inquadrava le vittime e le seguiva fino a quando queste si trovavano in una situazione vantaggiosa per lui, in genere una strada buia e vuota. Lasciava la bici poco distante e a quel punto le aggrediva alle spalle apostrofandole con frasi volgari, cingeva il collo e le costringeva a un rapporto sessuale completo oppure orale. A volte usava un coltello per minacciarle. Poi scappava con i cellulari e gli effetti personali. Le violenze sessuali accertate vanno comunque dallo stupro vero e proprio a semplici toccamenti. Oltre ad aver colpito in strade deserte, l'egiziano ha aggredito le sue vittime mentre stavano facendo jogging o in parcheggi di stazioni della metropolitana.