Yara, si cerca l'amante di Guerinoni

Dopo le rivelazioni di un pensionato, ex collega di Giuseppe Guerinoni, padre del presunto killer di Yara Gambirasio, i carabinieri stanno effettuando prelievi per verificare il Dna dalle donne della Valle Seriana che a metà degli anni Sessanta abbiano avuto dei figli. Il pensionato ha rivelato infatti che Guerinoni gli confessò di aver avuto un figlio illegittimo da una donna di San Lorenzo di Rovetta.

Come racconta "Il Corriere della Sera", le ragazze madri di San Lorenzo di Rovetta e dintorni erano finite sotto la lente degli investigatori già in estate, con tanto di prelievi. Ma le indagini avevano dato esito negativo. Adesso invece le ricerche degli inquirenti si concentrano sulle donne sposate: non è infatti escluso che il figlio illegittimo di Guerinoni possa essere nato all'interno di un matrimonio.



Il lavoro dei carabinieri procede lentamente: i militari hanno infatti iniziato ad analizzare i registri dell'anagrafe di San Lorenzo di Rovetta e quelli dei paesi vicini. Le donne individuate sono state, o saranno, sottoposte al test del Dna. Dato che i fatti risalgono a più di 50 anni fa, probabilmente non tutte saranno ancora in vita, in questo caso gli inquirenti preleveranno i campioni dai figli o dai parenti più prossimi.