Stupri e rapine a prostitute: sei fermi a Milano

foto LaPresse

10:07

- I carabinieri di Milano hanno fermato sei sudamericani accusati di aver violentato e rapinato giovani prostitute romene. Le vittime, secondo i militari, venivano sequestrate in strada e, sotto la minaccia di armi, portate in un appartamento dell'hinterland milanese. Qui, dopo essere state rapinate, venivano ripetutamente violentate dal gruppo che poi le abbandonava in strada.