foto Getty

14:51

- E' stato fermato il bandito che stamani aveva tentato una rapina a Buscate, un comune del Milanese, e poi si era asserragliato in una casa abbandonata. I carabinieri lo hanno circondato e messo alle strette fino a quando non si è arreso. Un secondo rapinatore era stato subito bloccato dai militari, dopo un conflitto a fuoco in cui era rimasto ferito.