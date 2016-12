Milano, dà chiavi a finto posteggiatore: gli fregano la Porsche

foto Ufficio stampa 13:24 - Brutta disavventura per un milanese che si è visto rubare la sua fiammante Porsche da un finto posteggiatore. La vittima ha consegnato le chiavi a quello che sembrava essere un dipendente del ristorante dove voleva trascorrere la serata. L'uomo è invece fuggito con l'auto. Fortunatamente il mezzo è stato bloccato grazie al moderno antifurto satellitare ma del ladro/truffatore non è stata trovata traccia. - Brutta disavventura per un milanese che si è visto rubare la sua fiammante Porsche da un finto posteggiatore. La vittima ha consegnato le chiavi a quello che sembrava essere un dipendente del ristorante dove voleva trascorrere la serata. L'uomo è invece fuggito con l'auto. Fortunatamente il mezzo è stato bloccato grazie al moderno antifurto satellitare ma del ladro/truffatore non è stata trovata traccia.

Vittima del raggiro è un professionista veneto di 24 anni che si era recato al ristorante, in via Sottocorno. Ai carabinieri ha raccontato di essere sceso dalla sua Porsche Turbo nera e di aver affidato le chiavi a un uomo che si è presentato come posteggiatore, il quale quando il proprietario è entrato nel locale, è scappato con l'auto.



Poco dopo, grazie al sistema di sicurezza satellitare installato, avvisata la centrale operativa, l'auto è stata abbandonata perché si è completamente bloccata. Del finto parcheggiatore, però, nessuna traccia.