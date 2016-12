Chiara Poggi, ultima parola alla Cassazione

foto LaPresse Correlati I genitori di Chiara Poggi fanno ricorso in Cassazione

Delitto di Garlasco, la realtà inconoscibile 10:14 - Domani la Cassazione deciderà se riaprire il caso sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa in casa sua la mattina del 13 agosto del 2007, o se metterci una pietra sopra, definitivamente. La madre spera in una possibilità di giustizia come per Meredith, Alberto Stasi, invece, l'allora fidanzato e l'unico indagato per l'omicidio, lavora a Milano in uno studio di commercialisti e ribadisce: "Ho la coscienza a posto". - Domani ladeciderà se riaprire il caso sul, la 26enne uccisa in casa sua la mattina del 13 agosto del 2007, o se metterci una pietra sopra, definitivamente. La madre spera income per, invece, l'allora fidanzato e l'unico indagato per l'omicidio, lavora a Milano in uno studio di commercialisti e ribadisce: "Ho la coscienza a posto".

Alberto, che ha chiuso i ponti con Garlasco, come scrive il Corriere della Sera, "sta vivendo in apnea i momenti che antecedono il giudizio della Corte Suprema". Per l'avvocato Giarda "è innocente e il verdetto dei giudici in primo e secondo grado gli ha dato ragione". Ma la famiglia di Chiara continua a sperare. Mentre la madre, Rita, che si muove tra Gropello Cairoli (dove lavora) e Garlasco (dove vive) cerca di continuare a condurre una vita col terribile peso di farlo senza una figlia e senza ancora aver trovato delle risposte.



Così sono "tre i punti che la parte civile chiede di approfondire - scrive il quotidiano -: l'esame su un capello castano corto (con il bulbo) trovato nella mano di Chiara (la difesa di Alberto sostiene che fosse vicino al corpo) e mai esaminato con il test del Dna mitocondriale, capace di risalire all'identità di chi lo ha perduto". Poi c'è "la questione dell'ormai famosa bicicletta nera da donna sicuramente vista davanti a casa di Chiara la mattina del delitto. La famiglia Stasi ne possiede una mai sequestrata". "E infine il test sulla superficie ricostruita in laboratorio della casa di Chiara con il quale si è stabilito se Alberto potesse o meno sporcarsi le scarpe camminando. La richiesta in questo caso è rifarlo: con la porta delle scale chiusa e la riproduzione dei gradini". Per la difesa di Alberto sono nodi che durante il processo sono stati sciolti. Domani sarà la Cassazione a dire la sua, e per sempre.