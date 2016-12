Bergamo, trovata la 14enne scomparsa

foto Carabinieri 15:00 - E' stata ritrovata la ragazzina di Bergamo di cui non si avevano più notizie da mercoledì. "Sta bene", ha assicurato un magistrato dopo averla vista. La 14enne era uscita di casa per andare a scuola in centro città. Poco prima di uscire pare abbia avuto una discussione con i suoi genitori per motivi scolastici. Il padre era intervenuto anche alla trasmissione "Chi l'ha visto", lanciando un appello. - E' stata ritrovata la ragazzina didi cui non si avevano più notizie da mercoledì. "Sta bene", ha assicurato un magistrato dopo averla vista. Laera uscita di casa per andare a scuola in centro città. Poco prima di uscire pare abbia avuto unacon i suoiper motivi scolastici. Il padre era intervenuto anche alla trasmissione "Chi l'ha visto", lanciando un appello.

Una brava ragazza, mai un colpo di testa, probabilmente agitata a causa del brutto voto preso a scuola, scriveva l'Eco di Bergamo a proposito della sua scomparsa. La 14enne si era allontanata da casa intorno alle 14.30 portando con sé 100 euro, un cellulare probabilmente scarico e l'abbonamento del bus. Quando è sparita, indossava jeans, scarpe Converse grigie, una felpa grigia, una sciarpa grigia ed un piumino Moncler nero lucido. "Questa non è più la mia vita", aveva scritto in un biglietto per i genitori.



Michela ha trascorso la nottata e la mattinata a casa di un coetaneo, residente anch'esso a Bergamo. A trovarla sono stati i carabinieri, che hanno chiesto alla segreteria del liceo frequentato dalla quattordicenne quale altro compagno di classe fosse rimasto a casa stamattina. Cosi' si sono presentati all'abitazione di uno di questi, dove hanno trovato anche Michela: la quattordicenne si trovava a casa del compagno da ieri ed è sempre rimasta lì. Sollievo per i genitori.