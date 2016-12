foto Ansa

12:33

- Sono saliti a 11 gli episodi di abusi sessuali su giovani detenuti contestati ad Alberto Barin, il 51enne ex cappellano del carcere milanese di San Vittore. L'uomo era stato arrestato il 20 novembre per 6 casi accertati dalle indagini congiunte di squadra mobile e polizia penitenziaria. Ora il gip ha emesso un'ordinanza per altri 5 casi: si tratta di detenuti di 20-30 anni provenienti per lo più dal nord Africa.