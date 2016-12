foto Ansa

18:57

- I suoi genitori l'hanno trovata agonizzante nella culla della sua stanza, a Pavia, La piccola, di sei mesi, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico del S.Matteo ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile: è morta pochi minuti dopo. Quasi certamente verrà disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Dai primi accertamenti sembra però che sia stata stroncata dalla sindrome della morte in culla.