Milano, investito e ucciso da treno

00:33 - Una persona è stata investita e uccisa da un treno, a Milano, lungo il tratto ferroviario che attraversa la città in zona Bovisa. I soccorritori non sono stati ancora in grado di determinare il sesso della vittima a causa delle condizioni del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per raggiungere il punto della tragedia e permettere al personale del 118 di accedere ai binari.