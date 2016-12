Milano, tassista stupratore arrestato

foto LaPresse 18:10 - Un tassista di 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano, con l'accusa di avere violentato una studentessa canadese di 20 anni il 7 febbraio. La giovane, la sera dello stupro, era ubriaca e non era poi riuscita a fornire indicazioni utili agli inquirenti, se non che era salita su un taxi. L.N., milanese incensurato, è stato individuato grazie al sistema informatico della propria cooperativa che registra ogni corsa delle auto. - Undi 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano, con l'accusa diunacanadese di 20 anni il 7 febbraio. La giovane, la sera delloera ubriaca e non era poi riuscita a fornire indicazioni utili agli inquirenti, se non che era salita su un taxi. L.N., milanese incensurato, è stato individuato grazie aldella propria cooperativa che registra ogni corsa delle auto.

La notte dello stupro - La studentessa canadese è uscita dalla discoteca Old Fashion in viale Alemagna, dopo una serata trascorsa con amici. A causa dell'alto tasso alcoolico la giovane ha deciso di prendere un taxi per tornare a casa in via Bottoni, ma una volta arrivata a destinazione il tassista le ha fatto pagare la corsa e poi ha chiuso le portiere della vettura. Approfittando dello stato confusionale della ragazza ha percorso altri 50 metri, in modo da parcheggiare in un punto meno esposto, poi è salito dalla parte del passeggero posteriore e ha violentato la giovane. Dopo alcuni minuti ha lasciato andare la sua vittima che è risalita in casa e ha raccontato alla sua convivente italiana in maniera confusa quanto accaduto.



La denuncia in commissariato - Quando la mattina successiva si è presentata con l'amica al commissariato scalo Romana per presentare denuncia, la giovane è riuscita solo a fornire pochi elementi. Tra questi i dettagli sul taxi apparentemente insignificanti, grazie ai quali però è stato possibile risalire all'autore. Gli investigatori hanno infatti contattato la cooperativa per cui lavorava il colpevole e attraverso il sistema informatico "road editor" hanno tracciato i suoi spostamenti di quella sera, trovando riscontri alle parole della studentessa.