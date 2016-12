Orefice ucciso, killer ripreso da telecamere

foto Ansa Correlati Gioielliere ucciso a Milano

Orefice ucciso, rapina per depistare indagini 18:18 - L'uomo che ha sparato a Giovanni Veronesi, l'orefice ucciso nella sua gioielleria in zona Brera a Milano, sarebbe stato ripreso dalle telecamere esterne situate vicino al negozio. Gli investigatori stanno lavorando su alcuni fermi immagine e sulla fisionomia dell'assassino, che sarebbe stato inquadrato in più posizioni (di spalle, di fianco e con la testa abbassata) e a viso scoperto. - L'uomo che ha sparato a, l'nella sua gioielleria in zona Brera a, sarebbe stato ripreso dalleesterne situate vicino al negozio. Gli investigatori stanno lavorando su alcuni fermi immagine e sulla fisionomia dell'assassino, che sarebbe stato inquadrato in più posizioni (di spalle, di fianco e con la testa abbassata) e

I carabinieri avrebbero mostrato i frame ad alcuni testimoni sentiti in questi giorni. In particolare, le immagini sarebbero state fatte vedere anche alla moglie di Veronesi, la quale però non sarebbe riuscita a dare un nome all'assassino.



Inquirenti e investigatori ipotizzano che il gioielliere conoscesse l'assassino. L'uomo sarebbe rimasto all'interno del negozio circa mezz'ora e l'omicidio sarebbe seguito ad una lite: potrebbe essere maturato anche nell'ambito di rapporti professionali tra i due. Veronesi sarebbe stato colpito non solo con un corpo contundente alla testa, forse con una statuetta, ma anche con un oggetto appuntito.