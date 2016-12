foto Ansa

15:30

- Pena ridotta, nel processo d'appello, per i due poliziotti arrestati a giugno per aver picchiato selvaggiamente, quando non erano in servizio, un uomo di 63 anni, a Milano. Sono stati condannati uno a tre anni, l'altro a 14 mesi. L'aggressione fu ripresa da una telecamera di sorveglianza. Il 63enne, ricoverato, riportò una quarantina di fratture. Confermato il risarcimento provvisionale da 30mila euro riconosciuto in primo grado.