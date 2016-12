foto Ansa

17:54

- Il boss Domenico Antonio Pagano, 46 anni, considerato uno dei capi del clan degli "Scissionisti"' di Secondigliano (Napoli), si è suicidato impiccandosi nella sua cella. Pagano, detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Opera, in provincia di Milano, era in carcere dal febbraio del 2011 per scontare 20 anni di reclusione per reati di camorra. Secondo l'associazione "Ristretti Orizzonti", sulla morte è stata aperta un'inchiesta.