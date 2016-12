Brescia, ragazza stuprata: 2 arresti

foto Ansa

- Due marocchini di 26 e 32 anni sono stati arrestati per violenza sessuale e lesioni nei confronti di una ragazza. La giovane aveva accettato di trascorrere la serata in un locale di Rovato (Brescia) insieme a uno dei due marocchini, che già conosceva, e ai suoi tre amici. Il gruppo, dopo aver bevuto alcolici, si è spostato in un parco pubblico, dove la ragazza è stata aggredita. Uno dei due uomini l'ha violentata mentre il secondo la picchiava.