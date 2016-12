Benzina a spese del Comune, denunciato

foto LaPresse Correlati Fa il pieno a spese del Comune, denunciato 11:27 - Un dipendente di un Comune della Bergamasca è stato denunciato per peculato dalla guardia di finanza: con la carta-carburante del Municipio faceva il pieno alle auto della sua famiglia, oltre a fare scorta di benzina in taniche. La tessera, secondo le indagini, è stata usata indebitamente almeno 60 volte nell'arco di sei mesi, con un danno di circa 4mila euro. Anche la moglie dell'uomo, proprietaria di una delle auto, è stata denunciata. - Un dipendente di un Comune della Bergamasca è stato denunciato per peculato dalla guardia di finanza: con la carta-carburante del Municipio faceva il pieno alle auto della sua famiglia, oltre a fare scorta di benzina in taniche. La tessera, secondo le indagini, è stata usata indebitamente almeno 60 volte nell'arco di sei mesi, con un danno di circa 4mila euro. Anche la moglie dell'uomo, proprietaria di una delle auto, è stata denunciata.

L'uomo, un messo notificatore ed operatore ecologico, utilizzava una tessera magnetica di proprietà del Comune: i rifornimenti, come hanno dimostrato le indagini, avvenivano al di fuori del turno lavorativo, sia in orario notturno che in giorni festivi e anche quando il dipendente comunale risultava essere in ferie.



Le Fiamme Gialle hanno ricostruito e acquisito anche le immagini del sistema di video sorveglianza del distributore convenzionato con il Comune, nonché le ricevute dei prelevamenti effettuati.